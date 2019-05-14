«بروج» تنشئ مصفاة لإنتاج وقود السفن في الفجيرة

المصدر: Ⅶ أبوظبي - وام

أعلنت شركة «بروج للاستثمارات البترولية والغاز» عن إطلاق مشروع لإنشاء أول مصفاة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا متخصصة في إنتاج وقود السفن بطاقة 250 ألف برميل يومياً ويتطابق مع مواصفات IMO:2020 وذلك في إمارة الفجيرة.

وقال نيكولا باردينكوبر، الرئيس التنفيذي للشركة، إنه سيبدأ العمل بالمشروع لإنشاء المصفاة الجديدة المتخصصة في إنتاج وقود السفن قريباً، حيث من المقرر إنجاز المرحلة الأولى من المصفاة الجديدة في الربع الأول من عام 2020.

مكانة

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة أن هذا المشروع الكبير والحيوي من شأنه أن يسهم في تعزيز المكانة المتنامية لإمارة الفجيرة في تجارة النفط والغاز وتلبية الطلب المتزايد على الوقود المخصص للسفن والمتطابق مع مواصفات IMO:2020 في ظل مواصلة شركة «بروج» جهودها الداعمة لقطاع الطاقة على المستويين الإقليمي والعالمي.

وأضاف إن شركة «بروج» للاستثمارات البترولية والغاز تسعى إلى تعزيز مساهمتها في تطور صناعة النفط والغاز بدولة الإمارات عبر مزيد من الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي بالإضافة لتلبية احتياجات السوق والطلب المتنامي محلياً ودولياً.

وقال نيكولا باردينكوبر إن تدشين المصفاة الجديدة يأتي ضمن خطط التوسع التي تنتهجها الشركة لتلبية الطلب المتزايد على الوقود المخصص للسفن بما يعزز مكانة الفجيرة مركزاً مهماً في تجارة الطاقة العالمية.