«ديلويت» تدعو لتخفيف مخاطر السحابية

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

تسلط مجلة «وجهة نظر» الصادرة عن ديلويت الشرق الأوسط في عددها لربيع 2019، الضوء على محور التكنولوجيا في قطاع النفط والغاز، حيث تتناول في سياقه مجموعة من المواضيع المتنوعة مثل التعلم الآلي في أمن شركات خدمات حقول النفط، والخدمات السحابية، والعقوبات التجارية، ورفاهية العمال، وأنظمة الهجرة، والعمل سوياً في مكان واحد في دول المنطقة.

وتضمن هذا العدد مقالاً عن أمن الخدمات السحابية من إعداد تامر شريف، شريك في قسم خدمات استشارات المخاطر في ديلويت الشرق الأوسط، ومحمد النمس، مدير في قسم خدمات استشارات المخاطر في ديلويت الشرق الأوسط، وأشار المقال إلى أن المؤسسات تستطيع الاستفادة من العديد من الفوائد التي توفرها الخدمات السحابية شريطة امتلاكها معرفة كاملة بهذه الخدمات حتى تستطيع التخفيف من حدّة المخاطر المرتبطة بمثل هذه الخدمات.

وقال الكاتبان: رغم الفوائد التي يمكن أن يقدمها اعتماد الخدمات السحابية (من حيث فاعلية التكلفة والموثوقية أو المرونة)، فإنه يجب أن تكون الشركات على دراية بالمخاطر المرتبطة بها وأن تعمل على تخفيفها أو خفضها إلى مستوى مقبول بما يتناسب مع قابلية الشركة للمخاطر الإجمالية.

وأوضح مقال لعدنان فازلي، المدير المسؤول عن الطاقة والموارد والصناعات في خدمات الاستشارات المالية في ديلويت الشرق الأوسط، بالاشتراك مع نيراج باتشاني، مدير في خدمات الاستشارات المالية في ديلويت الشرق الأوسط، أن شركات النفط الوطنية في الشرق الأوسط أكدت نيتها الاستثمار في زيادة طاقاتها في التنقيب والإنتاج، لكن أصبح على شركات توريد المواد والخدمات الراغبة بالعمل مع شركات النفط الوطنية أن تمتثل لمتطلبات برنامج تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد في السعودية.