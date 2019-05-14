«واحد للاستثمار» تعيّن رئيساً لعملياتها في الإمارات

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة «واحد للاستثمار» المنصة الاستثمارية التي تتخذ من نيويورك مقراً لها، تعيين راشد المهتدي رئيساً لها في الإمارات للإشراف على قيادة عملياتها في سوق دولة الإمارات.

وقال جنيد وحيدنا، المؤسس والمدير التنفيذي لشركة واحد للاستثمار: «مع بدء العمل على تطبيق المرحلة التالية من رؤية شركة واحد للاستثمار، يسرنا أن نرحب بالسيد راشد المهتدي للإشراف على تأسيس عمليات شركتنا في الإمارات العربية المتحدة. ونحن واثقون من أن مهاراته القيادية إلى جانب خبراته في المجال المالي في المنطقة ستساهم في تحقيق أهدافنا المتمثلة بتمكين جيل جديد من المستثمرين، فضلاً عن إعادة صياغة مفهوم الاستثمار الأخلاقي في الإمارات والمنطقة ككل». وسيتولى المهتدي في منصبه الجديد مهامه مع فريق تنفيذي متعدد المهام والاختصاصات.