«ليبراسيون»: دبي جنة للعائلات الغربية

المصدر: دبي- سيد صالح

وصفت صحيفة «ليبراسيون» اليومية الفرنسية دبي بأنها مدينة بالغة الفخامة، ولا تنقصها الأوصاف، ذلك أن ثمة العديد من الأوصاف والسمات الدالة على الفخامة والترف قد اقترنت بها، فهي مدينة السياحة الصاخبة، الاستهلاك الغزير، ونمط الحياة الراقي الذي يوفر العديد من مظاهر الرفاهية.

ونشرت الصحيفة، أمس، تقريراً خاصاً عن دبي، وتضمن مقابلة مع عالمة الاجتماع الفرنسية الشابة أميلي لو رونار، والتي تعيش في دبي، وألفت حديثاً كتاباً بعنوان «المزية الغربية»، حيث تناولت فيه المميزات التي تحظى بها الجاليات الغربية المقيمة في دبي.

وذكرت لو رونار، أن العائلات الغربية التي تعيش في دبي تعتبر دبي جنة لهم ولكل من يعيش فيها بصحبة أطفاله.

وأضافت، أن دبي توفر لكافة من يعيش فيها فرص النجاح المهني والحياة الرغدة، إلا أن هذه الفرص تزداد لدى أبناء المجتمعات الغربية، نظراً لما هو مفترض فيهم من مؤهلات، إمكانيات، وقدرات مهنية عالية.