6 مليارات دولار تجارة الإمارات وأمريكا في الربع الأول

المصدر: دبي - البيان

بلغ حجم التجارة بين الإمارات والولايات المتحدة 5.941 مليارات دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري.

وبناءً على بيانات نشرتها وزارة التجارة الأمريكية على موقعها، فإن قيمة الصادرات الأمريكية إلى الإمارات بلغت 4.9 مليارات دولار خلال الربع الأول من العام الجاري، بينما بلغت واردات الولايات المتحدة من الإمارات 957.6 مليون دولار في الفترة من يناير إلى مارس عام 2019. وكان حجم التجارة بين الإمارات والولايات المتحدة قد بلغ 5.1 مليارات دولار في الربع الأول من العام الماضي 2018، حسب أرقام وزارة التجارة الأمريكية.