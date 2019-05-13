الإمارات تترأس اجتماعاً عربياً تحضيرياً لمنتدى التعاون مع الصين

المصدر: القاهرة ــ وام

ترأس جمعة مبارك الجنيبي سفير الدولة لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، أعمال الاجتماع التنسيقي العربي، أمس، بمقر الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين للتحضير للدورة 16 لاجتماع كبار المسؤولين لمنتدى التعاون العربي الصيني.

وقال السفير خالد الهباس الأمين العام المساعد للجامعة العربية للشؤون السياسية الدولية، إن الاجتماع يهدف إلى وضع رؤية عربية فيما يتعلق بالتعاون مع الجانب الصيني، والتنسيق للدورة «16» للمنتدى العربي الصيني الذي سيعقد في أبوظبي يومي 17و18 يونيو المقبل على مستوى كبار المسؤولين. وأضاف الهباس، إن المنتدى سيعقد خلاله دورة الحوار الاستراتيجي بين الجانبين العربي والصيني، موضحاً أن الاجتماع ناقش التوصيات التي ستصدر عن اجتماع كبار المسؤولين، إضافة إلى الترتيبات اللوجستية والتنظيمية.