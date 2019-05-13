شركة في دبي تطلق صندوقاً للاستثمار في آسيا وأفريقيا

المصدر: دبي- البيان

أطلقت شركة نيماي للاستشارات المصرفية ومقرها دبي، بالتعاون مع بنك فيكتوريا التجاري في كينيا، صندوقاً برأس مال 150 مليون دولار للاستثمار في جنوب آسيا وأفريقيا والأسواق الناشئة.

وذكرت وكالة بلومبرغ، أن صندوق نيماي للخدمات المالية للشركات الناشئة سوف يستهدف دولاً تشمل بنجلاديش وسريلانكا ونيبال والهند وكينيا وتنزانيا وغانا، وفق ما جاء في بيان للشركة.

وسوف يستثمر الصندوق في فرض الخدمات المالية والتقنية، وتشمل الصيرفة والتأمين والتجزئة وتمويل الإسكان وغيرها. وقالت الشركة، إن هناك حاجة ماسة لتطوير الخدمات المالية في دول آسيا وأفريقيا. وأضافت إنه تم اختيار هذه الأسواق على أساس خبراتنا فيها، وسوف يستثمر الصندوق في محافظ متنوعة من فرص الخدمات المالية، من أجل تحسين حياة عملاء يصل عددهم إلى 1.7 مليون نسمة لا تصلهم هذه الخدمات.