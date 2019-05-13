18 % نمو قطاعات الأعمال في عجمان 2018

المصدر: Ⅶ عجمان- البيان

أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان نتائج حركة رخص الأعمال للعام الماضي، حيث أظهرت النتائج نمواً إيجابياً في إصدار التراخيص الجديدة بنسبة 18% مقارنة بالعام الذي سبقه، حيث بلغ عدد الرخص الجديدة 4831 رخصة، في حين بلغ عدد الرخص المجددة 25499 رخصة، وأوعزت الدائرة هذا الارتفاع إلى متانة الاقتصاد المحلي وجاذبية بيئة الاستثمار، إضافة إلى جملة من التسهيلات التي قدمتها حكومة الإمارة للمستثمرين، والحوافز التي صدرت على المستوى الاتحادي، مؤكدة تفاؤلها باستمرار النمو الإيجابي خلال العام الحالي 2019.

منظومة

قال علي عيسى النعيمي، مدير عام الدائرة «إن ارتفاع إصدار الرخص الجديدة بنسبة 18% خلال العام 2018 يثبت متانة الاقتصاد في دولة الإمارات بشكل عام، وفي إمارة عجمان بشكل خاص، حيث تمتاز بيئة الأعمال المحلية بقدرتها على جذب الاستثمار، نظراً لتوفر منظومة متكاملة من التشريعات التي تكفل حقوق جميع الأطراف، إضافة إلى سهولة الإجراءات الحكومية وتبني خدمات رقمية حديثة تواكب تطلعات المتعاملين، إلى جانب توفر عامل القوة الشرائية والفرص الاستثمارية المتنوعة، ما أسهم في تعزيز انتعاش الأسواق وارتفاع الطلب على مختلف الأنشطة»

نمو ومن جانبه قال سعود سلطان الشمري، مدير إدارة التسجيل التجاري بالدائرة «شهدت الإمارة خلال عام 2018 نمواً إيجابياً في حركة الأعمال نتيجة تقديم المزيد من التسهيلات الحكومية للمستثمرين، وجاء ارتفاع إصدار التراخيص الجديدة نتيجة الارتفاع الكبير في الرخص المهنية، التي زادت بمعدل 32% وبعدد 3233 رخصة، كما جاء ارتفاع الرخص المجددة نتيجة زيادة الرخص الصناعية المجددة بنسبة 11% وبعدد 781 رخصة، وارتفاع الرخص المهنية المجددة بنسبة 6% وبعدد 11764 رخصة».

أنشطة

وشهدت معظم الأنشطة الاقتصادية إقبالاً جيداً من المستثمرين، إلا أن أكثر الأنشطة الجديدة طلباً خلال عام 2018 تصدرها نشاط صيانة المباني بعدد 1137 رخصة جديدة وبمعدل نمو بلغ 60% عن عام 2017، يليه نشاط خدمات التنظيف الخارجي (واجهات المباني) في المرتبة الثانية الذي زاد 8 أضعاف ليبلغ 189 رخصة جديدة، وفي المرتبة الثالثة أعمال تنفيذ التصميم الداخلي (الديكور) بعدد 157 رخصة وبمعدل نمو 59% عن 2017.

مناطق

وبالنسبة للمناطق الأكثر طلباً خلال عام 2018، جاءت في المرتبة الأولى «منطقة الروضة3» بـ381 رخصة جديدة، وبمعدل نمو بلغ 99% عن عام 2017 حيث تقع المنطقة على شارع الشيخ عمار بن حميد، الذي يربط الإمارة بشارع الشيخ محمد بن زايد، ويشهد إقبالاً متزايداً من المستثمرين، ثم «منطقة عجمان الصناعية2» في المرتبة الثانية بعدد 315 رخصة جديدة وبمعدل نمو 13% عن العام السابق، حيث تمثل الصناعة قطاعاً رئيساً في اقتصاد الإمارة، ثم «منطقة الروضة 2» ثالثة بـ314 رخصة وبمعدل نمو 7% عن العام 2017.

ومن حيث الأنشطة الأكثر طلباً في الرخص المجددة، جاء نشاط صيانة المباني في المرتبة الأولى بعدد الرخص التي تم تجديدها، حيث تم تجديد 2244 رخصة خلال عام 2018، ثم جاء في المرتبة الثانية نشاط مقاولات مشاريع المباني بعدد 810 رخص، وفي المرتبة الثالثة يأتي نشاط تفصيل وخياطة الملابس النسائية بعدد 798 رخصة.

وشهدت التصاريح الاقتصادية خلال العام 2018 ارتفاعاً بنسبة 19% عن العام السابق، ليبلغ عددها الإجمالي 52739 تصريحاً اقتصادياً، وتشمل هذه التصاريح لافتات الاسم التجاري، واللافتات الإعلانية للمنشآت الاقتصادية، وتصاريح توزيع المنتجات، والحملات الترويجية وغيرها.