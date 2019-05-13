نورة الظاهري «أفضل شخصية شابة في قطاع الشحن»

المصدر: Ⅶ دبي- البيان

حازت الدكتورة نورة الظاهري، الرئيس التنفيذي لـ «بوابة المقطع»، مؤخراً «جائزة أفضل شخصية شابة لعام 2019»، خلال الدورة الحادية والثلاثين من حفل توزيع «جوائز سيتريد»، الذي أقيم مؤخراً في «غيلدهول» في لندن. وتم تكريم الظاهري بحضور 250 من نخبة الشخصيات البارزة، بمن فيهم كريس مورلي مدير الفعاليات في «سيتريد ماريتايم».

وقال كريس مورلي: «يسعدنا منح «جائزة أفضل شخصية شابة لعام 2019»، للدكتورة نورة الظاهري، التي تمتلك سجلاً حافلاً بالإنجازات الأكاديمية المتميزة، بما فيها شهادات بكالوريوس وماجستير ودكتوراه من «معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا»، في العديد من التخصصات القائمة على تكنولوجيا المعلومات، وعلى رأسها النظم الهندسية والبرمجيات والعمليات اللوجستية.

وتجسد الظاهري نموذجاً رائداً للكفاءات القيادية المؤهلة لرسم مستقبل الصناعة البحرية، استناداً إلى دعائم متينة، قوامها تبني الابتكار الرقمي، ودعم العولمة والتنوع بين الجنسين». وتم الإعلان عن 13 فائزاً خلال أمسية كان مضيفها بوب جاك، المحرر في مجلة «سيتريد ماريتايم ريفيو».