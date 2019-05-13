اتفاقية شراكة بين «مبادرة بيرل» ومجموعة «إينوك»

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

وقّعت «مبادرة بيرل»، المنظمة غير الربحية المعنية بنشر ثقافة المساءلة والشفافية، وتعزيز معايير الحوكمة المؤسّسية في منطقة الخليج أخيراً اتفاقية شراكة مع شركة بترول الإمارات الوطنية (اينوك)، وذلك في إطار التزامها بتعزيز ممارسات المسؤولية المؤسسية والحوكمة الرشيدة في منطقة الخليج.

ويسعى الطرفان، بموجب الاتفاقية، إلى تبادل المعارف والخبرات والتجارب الناجحة في مجال الحوكمة المؤسسية، إلى جانب الالتزام بتعزيز السلوكيات والممارسات الأخلاقية في الشركات، وعلى رأسها الشفافية والمساءلة، إضافة إلى إطلاق المبادرات التي من شأنها تحفيز ريادة الأعمال الاجتماعية في الأسواق المختلفة.

وقال سيف الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: تلتزم اينوك التزاماً راسخاً بتطبيق مبادئ الحوكمة المؤسسية، ويسعدنا أن نتعاون مع مبادرة بيرل وأن نشارك في فعالياتها الرامية لتعزيز الممارسات المسؤولة، والمساءلة والشفافية في الشركات، وهو ما يأتي إدراكاً منا لأهمية هذه القيم في التأقلم مع واقع السوق المتغير، ونتطلع لتوظيف موارد مبادرة بيرل لتشجيع المؤسسات التابعة لمجموعتنا على تبني أفضل الممارسات والأهداف النوعية.

وقالت ياسمين عمري، المديرة التنفيذية لمبادرة بيرل: نحن على ثقة بأن التزام إينوك بدعم رؤيتنا وتوجهاتنا سيسهم بتوسيع نطاق المبادرة، وإبراز أهمية ثقافة المساءلة والشفافية المؤسسية كمحركٍ رئيسيٍ لاستدامة الشركات والأعمال».