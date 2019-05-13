326 ألف مسافر عبر مطار آل مكتوم الدولي في الربع الأول

المصدر: دبي- البيان

استقبل مطار آل مكتوم الدولي 326.6 ألف مسافر في الربع الأول 2019، بانخفاض 2.3% مقارنة بالعام السابق نتيجة للتقلبات التي لحقت بعمليات تأجير الطائرات.

وشكلت روسيا نحو 50% من حركة المرور عبر المطار خلال الربع الأول حيث وصل عدد المسافرين الروس إلى 167.9 ألفاً. تلاهم المسافرون من ألمانيا (71 ألفاً) ورومانيا (21.9 ألفاً) والمجر (12.4 ألفاً). وشكلت موسكو أهم المدن التي تعاملت مع المطار بـ(89.8 ألفاً) تلتها بوخارست (17 ألفاً) ودوسلدورف (12.3 ألفاً).

وصل إجمالي حركات الإقلاع والهبوط إلى 7899 حركة بانخفاض 3.2% مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي.

وعلى صعيد الشحن، تم نقل 43.1 ألفاً من البضائع في الربع الأول من العام الحالي عبر المطار بانخفاض نسبته 9.3% مقارنة بالعام السابق. ومن المتوقع أن يرتفع عدد المسافرين عبر مطار آل مكتوم الدولي في الربع الثاني من العام الجاري نتيجة إغلاق أحد مدارج مطار دبي الدولي لأعمال التطوير والتحديث، وتحول جزء من رحلات شركات الطيران إلى مطار آل مكتوم خلال فترة تطوير المدرج التي تمتد بين 16 أبريل و30 مايو الجاري. ويعمل مطار آل مكتوم الذي تصل طاقته الاستيعابية إلى 26.5 مليون مسافر سنوياً، على توفير أفضل الخدمات للمسافرين.

ويضم مطار آل مكتوم الدولي 11 شركة طيران، تقوم بتشغيل 146 رحلة أسبوعية إلى 31 وجهة دولية. كما أنه يضم 18 شركة شحن لنقل البضائع إلى 45 مدينة حول العالم.