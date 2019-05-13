«كارفور هايبرماركت» يفتتح فرعاً في «سيتي لاند مول»

المصدر: دبي- البيان

افتتح كارفور هايبرماركت فرعاً في سيتي لاند مول على شارع الشيخ محمد بن زايد بالقرب من القرية العالمية، ويعتبر سيتي لاند مول هو أول مركز تجاري في العالم مستوحى من الطبيعة.

وقال فهيم الدين شرف الدين، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة مجموعة سيتي لاند: «يسرنا انضمام كارفور هايبرماكت إلى سيتي لاند مول، والذي سيقدم تجربة تسوق رائعة للعملاء من المتسوقين، حيث المنتجات عالية الجودة والمتنوعة، ليختاروا منها ما يناسبهم».

وقال فيليب بيغلهان مدير كارفور- الإمارات التابعة لمجموعة ماجد الفطيم: «سيقدم سيتي لاند مول تجربة تسوق رائعة للمتسوقين، ذلك أن الطبيعة وجمالها سيكون لهما مكانة كبيرة لدى تنفيذ المركز ووضع مختلف التفاصيل. نثق تماماً بأن افتتاح كارفور هايبرماركت سيعزز تجربة العملاء المتسوقين».