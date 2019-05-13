شراكة في العقارات بين «دبي لإدارة الأصول» و«هاي جيستس»

المصدر: Ⅶ دبي- البيان

أعلنت «دبي لإدارة الأصول»، التابعة لدبي القابضة والمالكة لأكبر محفظة من الأصول العقارية في المجمعات السكنية المخصصة للإيجار في مدينة دبي، عن دخولها إلى سوق الإيجارات العقارية قصيرة الأجل بالشراكة مع «هاي جيستس»، الشركة الناشئة، التي تتخذ من دبي مقراً لها، والمتخصصة في تأجير العقارات لفترات قصيرة، بهدف إتاحة المجال أمام توفير المزيد من الراحة والسهولة للضيوف المستأجرين وللمؤجرين على حد سواء.

وكانت دبي قد شهدت في الفترة الأخيرة ارتفاعاً كبيراً في إيجارات مساكن العطلات، نتيجة للبيئة التنظيمية الملائمة، ونمو الحاجة إلى المزيد من المرونة والخيارات السكنية في وقت تواصل فيه دبي استقطابها للمواهب العالمية.

وقال عارف مبارك، الرئيس التنفيذي لشركة دبي لإدارة الأصول: «رسّخت دبي لإدارة الأصول مكانتها الرائدة بتلبية احتياجات عملائها من المستأجرين في دبي. ومن خلال شراكتنا الجديدة مع «هاي جيستس»، ستتاح لنا الفرصة لتعزيز عروضنا المقدمة لتلبية الاحتياجات الحالية لعملائنا المستأجرين لفترات قصيرة الأجل، وضمان إقامة مريحة لهم في مساكن عصرية عالية الجودة».

وقال أوريول بلانا مازيكس، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للسعادة في «هاي جيستس»: «فخورون بتعاوننا مع شركة دبي لإدارة الأصول، بهدف توسيع حضورنا في دبي، من خلال وحدات سكنية تتميز بجميع وسائل الراحة العصرية، وتتيح لضيوفها تواصلاً سهلاً ومريحاً. ومع استمرار نمو السياحة في البلاد، نحن واثقون بأن هذا التعاون سيدعم جهودنا الرامية لتزويد الضيوف والزائرين بإقامة مريحة خلال العطلات، وتعزز تجاربهم الفريدة في العيش داخل مدينة عصرية حافلة بالسكان».

وتدير «هاي جيستس» 40 وحدة سكنية في «دبي وارف»، المشروع السكني الفاخر متعددة الاستخدامات على واجهة الجداف المائية. وتتنوع الوحدات السكنية بين الشقق الفسيحة المكونة من غرفة واحدة، أو غرفتين أو ثلاث غرف مطلة على خور دبي العريق، بما يجعلها وجهة مثالية للسائحين الراغبين بالإقامة على مقربة من المعالم الجذابة، ومواقع الطعام والترفيه الشهيرة في دبي.