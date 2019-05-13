«دو» تشارك بمعرض الشركات الصغيرة 2019 في أبوظبي

المصدر: دبي- البيان

أعلنت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، مشاركتها في معرض SME Expo للشركات الصغيرة والمتوسطة 2019 في العاصمة أبوظبي، كونها راعياً من الفئة الفضية للحدث. وتهدف دو من خلال هذه المشاركة إلى تعزيز روح ريادة الأعمال عبر جميع أنحاء دولة الإمارات.

وقال فريد فريدوني، نائب الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، حلول المؤسسات: تمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة الركيزة الأساسية التي يقوم عليها الاقتصاد الوطني.

وقدّمت أندرا فلورينا فاسيلي، المدير بالإنابة لوحدة التسويق للشركات الصغيرة والمتوسطة في دو، خلال الحدث عرضاً توضيحياً حول الفوائد التي يمكن أن تجنيها الشركات من تقنية بلوك تشين، وأهمية هذه التقنية في تعزيز مستقبل الأعمال في دولة الإمارات باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للابتكار.