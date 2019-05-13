نمو التجارة الإلكترونية في الإمارات الأعلى عالمياً

المصدر: Ⅶ دبي - سيد صالح

أكدت مؤسسة «فيتش سوليوشنز» الأمريكية للدراسات والبحوث الاقتصادية أن الإمارات تعد أكثر الأسواق جاذبية للتجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا، نظراً لارتفاع معدل إنفاق الفرد في الإمارات على المشتريات عبر التجارة الإلكترونية.

وأوضح تقرير نشرته المؤسسة أن الإمارات تقود المنطقة على طريق التحول صوب التسوق الإلكتروني، مضيفاً إن الإمارات ستشهد ازدهاراً هائلاً في التجارة الإلكترونية خلال الفترة المقبلة، حيث من المتوقع أن يكون معدل نمو التجارة الإلكترونية في الإمارات هو الأعلى عالمياً خلال الفترة بين عامي 2018 و2022، وسيبلغ 23%.

وتوقع التقرير أن يسجل حجم سوق التجارة الإلكترونية في الإمارات ارتفاعاً كبيراً في عام 2022، ليصل إلى 27.1 مليار دولار، بالمقارنة مع 16 مليار دولار خلال العام الجاري.