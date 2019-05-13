دبي من أفضل وجهات الاستثمار للمتقاعدين

المصدر: Ⅶ دبي - سيد صالح

اختارت صحيفة «فاينينشيال تايمز» دبي ضمن أفضل الوجهات العالمية التي يمكن للمرء استثمار مدخراته فيها بعد إحالته للتقاعد، وذلك من خلال شراء العقارات.

ونشرت الصحيفة تقريراً عن أفضل الوجهات العالمية لشراء العقارات والاستثمار فيها بعد التقاعد، واختار التقرير دبي وإيطاليا والبرتغال كأفضل الوجهات.

وذكر أن دبي أعلنت العام الماضي عن تعديلات في قوانينها المتعلقة بمنح تأشيرات الإقامة للوافدين بعد تقاعدهم عن العمل، وأن هذه التعديلات تمنح بعض الوافدين المتقاعدين فرصة امتلاك عقارات في دبي، مشيراً إلى أن هذه التعديلات جعلت التقاعد في دبي جذاباً للوافدين العاملين بالإمارة، كما أتاحت لهم فرصة الانتقال للعيش في دبي بصحبة أبنائهم.