«مكدرموت» تصمم مشروعاً في «أم الشيف»

المصدر: Ⅶ دبي- أشرف رفيق

فازت شركة مكدرموت في منافسة نظمتها شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، لتصميم وتنفيذ الأعمال الهندسية النهائية في المرحلة الأولى من مشروع تكثيف الغاز في حقل أم الشيف، المقدر تكلفته 1.5 مليار دولار، وفق ما ذكرته مجلة ميد. وأضافت المجلة، أن الشركة لديها الفرصة أيضاً لتنفيذ أعمال التنفيذ إلى جانب عقد المشتريات والبناء والأعمال الهندسية في المشروع.

وقالت مكدرموت، إن قيمة عقد المشتريات والبناء والأعمال الهندسية عقد كبير، حيث يشمل عقوداً فرعية تبلغ قيمتها ما بين مليون و50 مليون دولار. وشاركت في المنافسات على المشروع شركات شملت الوطنية للإنشاءات البترولية وتكنيب الفرنسية وبتروفاك البريطانية وسابيم الإيطالية.

وأضافت مكدرموت، أنها ستقوم بأعمال تنفيذ العقد من مكتبها في لندن بدعم من عملياتها في دبي وتشيناي. وسوف تبدأ الشركة العمل فوراً في تنفيذ العقد الذي يدخل في مشاريع مكدرموت للربع الأول من ٢٠١٩.