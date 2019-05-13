«آبكو العالمية» تفتتح مكتباً في البحرين

المصدر: دبي- البيان

وسّعت «آبكو» العالمية لاستشارات الاتصال والعلاقات العامة، حضورها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بافتتاح مكتب جديد في العاصمة البحرينية المنامة، وفق ما أعلن عنه، أمس، الرئيس التنفيذي للشركة، براد ستابلز.

وقال ستابلز: شهدنا في آبكو نمواً كبيراً يشمل كامل منطقة الشرق الأوسط. ويُشكّل افتتاح مكتب البحرين خطوة هامة على صعيد خطتنا الهادفة لتعزيز حضورنا في هذه المنطقة الحيوية، وتلبية الاحتياجات المتنامية لعملائنا.

ويتزامن افتتاح مكتب البحرين مع احتفالات آبكو العالمية بالسنة الـ 35 لتأسيسها كونها شركة فردية على يد مارجري كراوس في عام 1984، حيث تطورت على مدى العقود الماضية لتتحول إلى شركة استشارية عالمية رائدة في مجال الاتصال والعلاقات العامة، ويعمل لديها نحو 800 موظف في أكثر من 30 بلداً حول العالم.

وفي حين يعد مكتب آبكو الجديد في المنامة المكتب الأول لها في البحرين، تقدم الشركة خدماتها للعملاء في المملكة منذ العام 2015. ويعتبر مكتب الشركة في البحرين الرابع لها في دول مجلس التعاون الخليجي بعد دبي وأبوظبي والرياض.