«نيكاي» توسّع أعمالها في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوراسيا

المصدر: دبي- البيان

أعلنت مجموعة نيكاي عن خططها لتوسيع أعمالها في مصر والعراق وأذربيجان والكونغو، كجزء من استراتيجيتها التوسعية النشطة في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوراسيا لعام 2019. وسيعتمد هذا التوسع على نجاح المنظمة المستمر ويزيد من قدرات المراكز الإقليمية الأربعة الحالية.

بهدف أن تكون أكثر قدرة على المنافسة في أسواق النمو الرئيسة، ستشهد خطط النمو افتتاح مكتب مصر في الربع الثالث من عام 2019 باعتباره المحطة الأولى للمبادرة، تليها الدول الأخرى خلال النصف الأخير من عام 2019.

وقال بارس شهدادبوري، رئيس مجلس إدارة مجموعة نيكاي: من خلال هذه المكاتب الإقليمية، نسعى لأن نستكشف المزيد من الفرص ونضع نيكاي باستمرار كعلامة تجارية إلكترونية مفضلة بين المستهلكين. وهدفنا هو تعزيز وجودنا داخل هذه الأسواق ومواصلة التركيز على تقديم الابتكارات الجديدة والمحافظة على الجودة.

مع أكثر من 20 سنة من العمليات الناجحة داخل دول مجلس التعاون الخليجي. وتماشياً مع رؤية مجموعة نيكاي لعام 2020، قررت المجموعة الاستثمار في الدول سريعة النمو والبلدان التي تحتاج إلى منتجات عالية القيمة. ستعمل خطط التوسع الجديدة على زيادة تواجد شركة نيكاي محلياً.