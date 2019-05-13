«اليف هوسبيتاليتي» تعتزم تشغيل 35 فندقاً في المنطقة

المصدر: Ⅶ دبي- البيان

كشفت شركة «اليف هوسبيتاليتي» المتخصصة بإدارة وتشغيل الفنادق في الشرق الأوسط وأفريقيا عن خططها لتوسعة أعمالها، لتصل محفظتها إلى 35 فندقاً بحلول العام 2025، وذلك في ظل اكتساب نماذج الإدارة البديلة المزيد من الزخم والنمو في المنطقة.

وخلال فعاليات المؤتمر العربي للاستثمار الفندقي 2019، الذي عقد مؤخراً في رأس الخيمة، برز مفهوم إدارة الفنادق وإدارة العمليات التشغيلية عبر أطراف ثلاثة كونها نموذجاً بديلاً ومميزاً لمالكي الفنادق الراغبين بتعزيز أرباح وقيمة أصولهم.

وتشير أحدث البيانات الصادرة عن شركة «أس تي آر» المتخصصة في البحوث الفندقية حول العالم إلى أن عدد الفنادق سيبلغ 740 فندقاً في الشرق الأوسط، كما أشارت إلى انخفاض مؤشرات الأداء الرئيسية للعام 2018 في المنطقة مقارنة مع السنة التي سبقتها. وعقب النمو الناجح لأعمالها في أفريقيا، حولت شركة «اليف هوسبيتاليتي» تركيزها إلى منطقة الشرق الأوسط، بهدف توفير خدمات إدارة وتشغيل الفنادق لمالكي الفنادق في المنطقة.