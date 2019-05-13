«الخليج للاستثمار الإسلامي» تجمع تمويلاً لشركة في وادي السيليكون

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة «الخليج للاستثمار الإسلامي» إتمام صفقة تمويل متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لشركة «زد سبيس»، التي يقع مقرها في وادي السيليكون بالولايات المتحدة الأمريكية، وهي متخصصة في تكنولوجيا الواقع المعزز والواقع الافتراضي في قطاع التعليم والتدريب.

وتعزز الصفقة اعتماد «الخليج للاستثمار الإسلامي» واحدة من الشركات البارزة في رأس المال الاستثماري بمنطقة مجلس التعاون الخليجي؛ بعدما جمعت «الخليج للاستثمار الإسلامي» نيابة عن عملائها أكثر من 400 مليون دولار لمجموعة متنوعة من الشركات في وادي السيليكون.

وقال محمد الحسن الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمنطقة مجلس التعاون الخليجي في «الخليج للاستثمار الإسلامي»: سعداء لتوفير فرصة استثمارية أخرى لعملائنا، وهي تجمع بين التعليم والتكنولوجيا، وكلاهما يتمتع بشهية استثمارية متزايدة.