57.8 مليوناً خسائر «الواحة كابيتال» الربعية

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان

أعلنت «الواحة كابيتال»، الشركة الاستثمارية التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها عن خسارة صافية بواقع 57,8 مليون درهم خلال الربع الأول من عام 2019. وشهدت وحدة إدارة الأصول زيادة في الدخل، فيما سجلت وحدة الاستثمارات الخاصة في المقابل خسارة نتيجة إعادة تقييم استثمارها في شركة «إيركاب القابضة».

وقال وليد المقرب المهيري، رئيس مجلس إدارة «الواحة كابيتال»: «تخوض الواحة كابيتال تحولاً استراتيجياً طويل الأمد في محفظة عالية السيولة من الاستثمارات المتنوعة التي توفر تدفقات نقدية قوية. وفي خضم عملية التحول هذه، توفر وحدة إدارة الأصول قيمة مستدامة من خلال زيادة الأصول المدارة والأداء المتفوق لصناديقها. في حين تركز وحدة الاستثمارات الرئيسية على الاستثمارات عالية النمو في مجالات خبراتنا مثل الخدمات المالية والطاقة. وعلى الرغم من تأثر بعض الاستثمارات - ولا سيما «إيركاب»- بظروف السوق قصيرة الأمد، إلا أن الواحة كابيتال لا تزال تحظى بمكانة قوية تتيح لها توفير نمو مستدام وعائد مجزٍ على الأسهم في السنوات المقبلة».

ومن جهته، قال مايكل رينز، الرئيس التنفيذي لشركة «الواحة كابيتال»: «تواصل الواحة كابيتال بناء استثمارات قوية تخلق قيمة طويلة الأمد للمساهمين عبر الدورات الاقتصادية للسوق. وقد أثّرت الظروف العالمية الصعبة على بعض استثماراتنا، الأمر الذي انعكس واضحاً في صافي الأرباح.

ومع ذلك، فإن الأسس القوية للشركة أتاحت لها تسجيل عوائد قوية لصناديق الأسهم والدخل الثابت خلال الربع الأول مستكملةً بذلك أداءها المتميز على مدار سنوات عدة، كما نواصل استقطاب المستثمرين من أطراف أخرى. وأضف إلى ذلك تنوع أعمال وحدة الاستثمارات الخاصة بشكل جيد، ونخطط لإعادة تدوير رأس المال في استثمارات جديدة عالية الإمكانات. ويواصل فريق الإدارة العليا في الواحة كابيتال تركيزه على الإدارة المالية الحكيمة والسعي وراء فرص نمو جديدة في الأعوام المقبلة».

وارتفع إجمالي الأصول المدارة من 2,5 مليار درهم في نهاية الربع الأخير 2018 إلى 2,7 مليار درهم في نهاية الربع الأول من العام الجاري.