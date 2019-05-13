«أبوظبي الإسلامي» يُؤجّل أقساط تمويل عملائه خلال رمضان

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، مجموعة الخدمات المالية الإسلامية، أمس، أنه سيقوم بتأجيل سداد قسط شهر واحد عن كافة التمويلات الشخصية المستحقة على عملائه خلال شهر رمضان المبارك دون فرض أية رسوم إضافية. وكان مصرف أبوظبي الإسلامي قد أطلق هذه المبادرة في خطوة لمساعدة عملائه على إدارة نفقاتهم المالية، والتي تتسم بارتفاعها عادة خلال الشهر الفضيل.

وقد باتت هذه المبادرة إحدى التقاليد السنوية التي يقوم بها المصرف، والتي تتيح لعملائه المرونة في سداد أقساط تمويلاتهم المستحقة، انطلاقاً من جهوده المبذولة في تلبية متطلبات التمويل الشخصي للعملاء.

وقال فيليب كينج، الرئيس العالمي لقطاع الخدمات المصرفية للأفراد في مصرف أبوظبي الإسلامي: «لطالما كانت تلبية احتياجات عملائنا وتجاوز توقعاتهم تأتي في صميم كل ما نقوم به في مصرف أبوظبي الإسلامي. وبمناسبة هذا الشهر الفضيل، يتبنّى أبوظبي الإسلامي هذه المبادرة التي تساعد عملاءنا في سداد أقساط تمويلاتهم المستحقة، لتمكينهم من إدارة وتلبية احتياجات نفقاتهم المالية المرتفعة خلال شهر رمضان الكريم. وإننا بذلك نعمل جاهدين على تزويد عملائنا بمنتجات متميّزة وخدمات مخصصة من شأنها أن تساعدهم في إدارة نفقاتهم المالية بشكل فعّال وبسلاسة تامة».

وسيتواصل المصرف مع العملاء الذين يستوفون شروط تأجيل سداد الأقساط من خلال الرسائل النصية القصيرة (SMS)، علماً بأن التأجيل سيتم تلقائياً. ويسري هذا العرض على الأقساط المستحقة خلال الفترة 1 مايو-31 مايو 2019، وللعملاء حرية رفض العرض في حال لم يرغبوا بتأجيل أقساطهم.