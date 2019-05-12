"ويلث- إكس": دبي التاسعة عالمياً في عدد المليارديرات

المصدر: دبي- سيد صالح

استأثرت دبي بالمركز الأول إقليمياً والتاسع عالمياً على مستوى مدن العالم من حيث عدد المليارديرات الذين يعيشون بها، وذلك وفقاً لأحدث تقرير صادر عن مؤسسة "ويلث- إكس" الأمريكية المعنية بشؤون الأشخاص من أصحاب الثروات الطائلة حول العالم.

وجاء التقرير تحت عنوان "تقرير إحصاء البليونيرات لعام 2019"، وتضمن رصداً لعدد المليارديرات الذين يعيشون في كل مدينة من مدن العالم في عام 2018، وفقاً للإحصائيات الرسمية.

وبلغ عدد المليارديرات الذين يعيشون في دبي على مدار العام الماضي 38 مليارديراً، ما منحها المركز التاسع على قائمة مدن العالم، بالمشاركة مع مدينة "مومباي" الهنديةK والتي احتضنت العام الماضي نفس العدد من المليارديرات.

وتفوقت دبي على مدينة "شنزن" الصينية التي احتلت المركز الــ 11 برصيد 37 مليارديراً؛ "ساوباولو" البرازيلية والتي جاءت في المركز الــ 12 برصيد 33 مليارديراً؛ "اسطنبول" التركية الــ 13 برصيد 32 مليارديراً؛ "هانغتشو" الصينية الــ 14 برصيد 31 مليارديراً؛ والعاصمة اليابانية «طوكيو» الــ 15 برصيد 29 مليارديراً.

وذكر تقرير "ويلث- إكس" أن دبي تتمتع بحالة من الانتعاش الاقتصادي الفائق الذي جعلها مقصداً رئيسياً لأصحاب الثروات الفائقة من مختلف أنحاء العالم.

وأضاف التقرير أنه من المتوقع ارتفاع عدد الأشخاص فائقي الثراء بين سكان دبي بنسبة 60% بحلول العام 2026، وفقاً لأحدث تقرير عن الثروات العالمية، والصادرة من شركة "نايت فرانك" البريطانية للدراسات والأبحاث.

كما احتلت دبي المركز الثالث على مدن العالم في كثافة الثروات "نسبة المليارديرات إلى إجمالي سكان المدينة"، والذي تضمنه تقرير "ويلث- إكس" أيضاً.

وبلغت كثافة الثروات في دبي خلال العام الماضي ملياردير واحد إلى كل 48.007 نسمة من السكان، لتتفوق بذلك على "هونغ كونغ"، الرابعة بكثافة بلغت ملياردير 1 إلى كل 48.962 نسمة؛ لوس أنجلوس الخامسة لكثافة ثروات بلغت نسبتها 1: 101.957؛ ولندن السادس بنسبة 1: 135198؛ «هانغتشو» السابعة بنسبة 1: 143.677؛ سنغافورة الثامنة بنسبة 1: 143.904؛ موسكو التاسعة بنسبة 1: 176.145؛ العاصمة الصينية بكين العاشرة بنسبة 1: 223.00.