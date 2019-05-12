«مركز الشاي» مرفق عالمي للمنتجين والتجار

المصدر: دبي- عمرو عادل

يوفر «مركز الشاي» التابع لمركز دبي للسلع المتعددة، منصة شاملة للشركات التي تتطلع إلى مباشرة أنشطتها انطلاقاً من دبي، مع توصيلها بشكل فوري ببنية تحتية عالمية المستوى، ومجتمع متزايد من المنتجين والمصدرين والتجار ورواد الأعمال.

وأظهرت جولة «البيان الاقتصادي» داخل مركز الشاي الواقع في المنطقة الحرة بـــجبل على «جافزا»، تواجد مرافق توفر حلولاً أكثر اكتمالاً وراحة للتجار الباحثين عن الحفاظ على مخـزون، يلبي متـــطلبات المستوردين في الشـــرق الأوسط والمناطق المجاورة.

ويوفر المركز مجموعة متنوعة من الخدمات ذات القيمة المضافة، وخاصة التخزين، والمزج، والتعبئة (للشاي السائب وأكياس الشاي بما في ذلك الأسود، والأخضر، والنكهات، والشاي المخصوص).

ويقوم المركز الذي تم إطلاقه في عام 2005، بتجهيز طلبات الشاي من 13 دولة مختلفة من الدول المنتجة، بما يتماشى مع مهمته المتمثلة في تسهيل تجارة الشاي للمشترين على الصعيد الدولي.

موقع استراتيجي

يستفيد أعضاء المركز من التجمع الصناعي والبنية التحتية المصممة خصيصاً لملاءمة الغرض المنشود والموقع الاستراتيجي في المنطقة الحرة بجبل علي والقرب الشديد من ميناء جبل علي.

حزمة كاملة

يعد المركز مرفقاً شاملاً لتجارة الشاي بسهولة والتخزين في مستودعات متطورة ومقرات سوقية وخدمات تجارية إلى جانب خيار ملكية الأعمال بنسبة 100% مــع عدم وجود أي ضرائب على الأشخاص أو الشركات أو قيود على إعـــادة رأس المال أو العملة.

تعبئة الشاي

يمكن لمرفق تعــبئة أكياس الشاي التابع للمركز التـــحكم في درجة حرارة تعبئة الأغلـــفة الورقية وأنواع التقديم، كما يمكن تعبئة عبوات وزن 50 جم- 1 كجم من الشاي المسحوق والممزق والمـــجعد فضلاً عن تشكيلات من الشاي التقليدي أو أوراق الشاي.

خدمات التوليف

لدى المركز نظام أسطوانة وزنها 2 طن لتوليف كل من الشاي المسحوق والممزق والمجعد والشاي التقليدي أو أوراق الشاي، كما يوفر خبرات داخلية لتذوق وتوليف الشاي، بما يضمن قدرة الأعضاء على تطوير أفضل منتج لعملائهم، إلى جانب القدرة على تخزين ما يصل إلى 5 آلاف طن متري من الشاي غير المعبأ.