«البحري والمزروعي» تورّد حلول مشاريع البنية التحتية في «إكسبو»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «البحري والمزروعي للأنظمة الفنية» (BMTS)، إحدى أكبر مزودي الحلول والنظم الأمنية المبتكرة لمشاريع الأبنية والبنية التحتية والمنضوية تحت مظلة «مجموعة البحري والمزروعي» ومقرها الإمارات، عن تصميم حلول إضاءة مبتكرة لنفق ساحة الوصل «الوصل بلازا»، المقر الرئيس لمعرض «إكسبو دبي 2020».

وتتولى البحري والمزروعي للأنظمة الفنية عملية تركيب واختبار وتشغيل وحدات إنارة إل إي دي ونظام التحكم بالإنارة داخل النفق، فضلاً عن تنفيذ تصميم الإنارة للنفق بما يلبي احتياجات المستخدمين النهائيين ومتطلبات السلامة والامتثال لشروط درجات الحرارة الواجب مراعاتها، فضلاً عن تحقيق وفورات كبيرة في استهلاك الطاقة.

وتقوم الشركة بتوريد أجهزة شحن متطورة للمركبات الكهربائية داخل «ساحة الوصل»، وهي مساحة مفتوحة تجمع بين جمال التصميم وروعته وأحدث التقنيات الابتكارية.

١٧٠ نظاماً

وزوّدت «البحري والمزروعي للأنظمة الفنية» مشروع إكسبو 2020 بما يقرب من 170 نظام حفظ طاقة UPS للشبكة الأمنية وأقسام تكنولوجيا المعلومات وغيرها من تطبيقات المهام الحرجة، حيث سيعمل فريق الشركة على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع خلال الحدث العالمي لضمان أعلى مستوى من الخدمة والمشاركة في قصة نجاح المعرض.

وبالإضافة إلى ذلك، ستقوم الشركة بتركيب أكثر من 40 ألف وحدة إنارة داخلية وخارجية في قرية إكسبو 2020 المصممة لإقامة الوفود المشاركة، والتي تضم 5 أبراج يتألف كل منها من 16 طابقاً.

وقال عصام المزروعي، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة البحري والمزروعي: «نحرص في مجموعة البحري والمزروعي على مواكبة أحدث التطورات التكنولوجية بشكل متواصل بما يتماشى مع النهضة العمرانية التي تشهدها دبي. وفي هذا الإطار، لدينا اتفاقيات شراكة مع كبرى شركات التكنولوجيا العالمية المتخصصة لضمان تقديم حلول مبتكرة تلبي تطلعات العملاء وتتجاوز توقعاتهم».

ولفت المزروعي إلى أن التكنولوجيا تشهد تغيرات متسارعة وتطورات مستمرة، وهو ما يفرض الكثير من التحديات التي تحتم على الشركة التغلّب عليها لتصبح قادرة على بناء مستقبلها والمحافظة على مكانتها الريادية في السوق، وأعرب عن تفاؤله حيال الفرص الاستثمارية التي يوفرها إكسبو دبي 2020، متوقعاً نمواً في أعمال الشركة خلال العام الجاري بنسبة 10% مقارنة بالعام السابق.

تكنولوجيا فريدة

تقوم شركة «البحري والمزروعي» بتنفيذ مجموعة واسعة من الحلول المبتكرة والذكية للمراقبة والتحكم في العديد من المباني في دولة الإمارات وخارجها، كما تتميز في تقديم أفضل التصاميم الموفرة للطاقة للعديد من القطاعات المستهلكة للطاقة بشكل كبير مثل التدفئة والتهوية، الإنارة.

كما تأسست الشركة على قاعدة من حلول التكنولوجيا الفريدة من نوعها في مجالات الجودة والتحكم ومراقبة المعدات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والرصد على شبكة الإنترنت، أو برمجيات إدارة الطاقة وأجهزة الطاقة.