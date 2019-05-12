مرسى ياس مارينا ينضم إلى موانئ الدخول الرسمية للإمارات

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت إدارة مرسى ياس مارينا أبوظبي، مرسى اليخوت الحاصل على جائزة «المرساة الذهبية» من التصنيف 5، عن انضمامه إلى قائمة موانئ الدخول الرسمية لليخوت العالمية في الإمارات، وسوف يقدم ميناء مرسى ياس مارينا أبوظبي تراخيص الملاحة الحديثة وتأشيرات الإقامة لمدة 6 أشهر للطواقم من مختلف الجنسيات.

وقال بيلي كانيلاس، مدير عام مرسى ياس مارينا أبوظبي:«تتيح هذه الخطوة الهامة للسفن الأجنبية تجنّب إجراءات التخليص الجمركي عبر موانئ الدخول التجارية، حيث يمكن للسفن الإبحار مباشرة إلى مرسى ياس مارينا أبوظبي لإتمام إجراءات التخليص الجمركي في الإمارات العربية المتحدة، وذلك بفضل توفر الخدمات المباشرة التي تقدمها السلطة في الميناء، وسيقلل المرسى من مدة انتظار السفن أمام الموانئ بمعدل 8 ساعات، الأمر الذي يقدم للسفن تجربة وصول غاية في السلاسة، إذ أصبح بإمكان مالكي السفن والطواقم دخول ميناء مرسى ياس مارينا أبوظبي مباشرة، بدلاً من الانتظار أمام الموانئ التجارية غير المزودة بأرصفة لرسوّ سفنهم».

وأضاف كانيلاس:«سوف يتم منح السفن واليخوت القادمة مراسي خاصة بها في رصيف الزوار عند دخولها مياه الميناء، ليتولى بعد ذلك مسؤولو الهجرة والجمارك والحجر الصحي، بتوجيه من إدارة مرسى ياس مارينا أبوظبي، مهمة إتمام الإجراءات على الفور، بما في ذلك ملء أوراق تصريح الدخول وغيرها من الإجراءات الرسمية».

وجهة استقبال

وقال مارك بويلين، قبطان يخت كايفيرينا العملاق، والذي حصل مؤخراً على أول تصريح جمركي للسفن ليرسو بنجاح في مرسى ياس مارينا أبوظبي:«لطالما نظرنا إلى أبوظبي بصفتها وجهة استقبال مميزة، لكننا متحمسون للغاية لتجربة هذه الحوافز السخية الجديدة، وتعتبر أبوظبي بالنسبة لنا وجهة جذب ساحرة، وإن تخفيف الضوابط المفروضة سيوفر لنا سهولة أكبر في الوصول إلى الميناء، الأمر الذي يسمح لنا بالبقاء لفترة أطول في المرسى، والذي يجعل من الإمارة الوجهة المفضلة في المنطقة لسفن مثل سفننا الضخمة، وذلك بفضل قوانينها الحديثة التي تسهل إجراءات الدخول إلى الموانئ»

هذا ويمكن لزوار مرسى ياس مارينا أبوظبي من الطواقم ومالكي اليخوت الاستفادة من المزايا الخدمية التي يقدمها، وذلك بفضل موقعه المثالي سواء للقيام برحلات بحرية في المنطقة أو استخدامه كميناء للرسو، ويضم المرسى مجموعة من المرافق ووسائل الراحة الفاخرة، بالإضافة إلى 9 منافذ عالمية للأطعمة والمشروبات، فضلاً عن تنظيمه للعديد من النشاطات الدورية والفعاليات والعروض الترفيهية على الشاطئ وفي المياه، ليلاً ونهاراً، ويعد سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 بأبوظبي أحد أبرز الفعاليات السنوية، حيث تمثل المراسي التي يصل طول كل منها إلى 150 متراً مكاناً مثالياً لمشاهدة السباقات المثيرة، كما يتيح برنامج الطاقم المخصص للأعضاء الاستمتاع بحسومات على مدار السنة في أماكن الترفيه والاسترخاء وتناول الطعام على جزيرة ياس، بالإضافة إلى ميزة الدخول الحصري لأعضاء نوادي الرحلات البحرية فقط.

معايير

يذكر أن مرسى ياس مارينا أبوظبي يقع على بعد 10 دقائق فقط من مطار أبوظبي الدولي، في حين يستغرق الوصول إلى مهبط طائرات الهليكوبتر المكون من 6 منصات 5 دقائق بالسيارة، كما يمكن للزوار الاستفادة من محطة الوقود الموجودة في المرسى ومن رسوم الكهرباء والمياه المخفضة مقارنةً بتلك المعمول بها في أوروبا، فضلاً عن تجربة أعلى معايير الخدمة التي تلبي احتياجات جميع الزوار من مالكي اليخوت وضيوفهم والقبطان والطاقم، ويمثّل مرسى ياس مارينا أبوظبي بفضل أشعة شمسه المشرقة على مدار العام، مكاناً مثالياً للسفن خلال فصل الشتاء، فضلاً عن مرافقه المرموقة التي تفتح أبوابها أمام الأعضاء، وتشمل تكلفة الرسو لعام 2019 خيار استئجار المرسى لمدة ثلاث سنوات مع مزايا وأسعار مغرية، كما ستكون اليخوت الكبيرة التي يبلغ طولها 55 متراً أو أكثر مرشحة للحصول على حسومات إضافية بناءً على تكلفة المرسى.