«الاتحاد للطيران» شريكاً رسمياً لإدارة السفر لمعارض «أدنيك» الرئيسية

المصدر: أبوظبي - البيان

وقعت شركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك» اتفاقية شراكة مع الاتحاد للطيران تم بموجبها اختيار «هلا أبوظبي» المتخصصة في إدارة الوجهات والتابعة للناقلة شريكاً رسمياً لإدارة السفر والوجهات للمعارض الرئيسة التي تنظمها «أدنيك» بمركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وبموجب الاتفاقية توفر «هلا أبوظبي» تذاكر السفر الخاصة برحلات المبيعات الدولية الخاصة بالمعارض التي تنظمها شركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك» على أن تتحصل الاتحاد للطيران على الحقوق الحصرية لتقديم ترتيبات السفر والإجازات للزوار والعارضين المشاركين فيها.

وقع الاتفاقية حميد مطر الظاهري الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض وحارب مبارك المهيري نائب أول للرئيس- إدارة الوجهات وقطاع السياحة في مجموعة الاتحاد للطيران بحضور عدد من ممثلي الإدارة العليا بمركز أبوظبي الوطني للمعارض.

تأتي هذه الاتفاقية ضمن جهود «أدنيك» المتواصلة للترويج للمعارض التي تنظمها وذلك من خلال جولات التسويق العالمية والمشاركة بالفعاليات والمؤتمرات والمحافل الدولية.

وتكتسب الشراكة مع «هلا أبوظبي» أهمية كبيرة في هذا المجال على صعيد تنظيم وتسهيل إجراءات وإدارة السفر لهذه الجولات نظراً لما تحظى به الاتحاد للطيران من سمعة دولية رفيعة وامتلاكها خطوطاً جوية مزودة بأحدث الطائرات المجهزة وفقاً لأرقى المواصفات العالمية.

وقال حميد مطر الظاهري: «فخورون بتوقيع اتفاقية شراكة مع»هلا أبوظبي«التابعة للاتحاد للطيران التي تعد تجسيداً حقيقياً للجهود الرامية إلى تعزيز التكامل والتعاون بين مختلف المؤسسات الوطنية العاملة في الدولة والتأكيد على مكانة إمارة أبوظبي عاصمة لقطاع سياحة الأعمال في المنطقة».

وأكد الظاهري الدور المحوري الذي تلعبه المعارض والمؤتمرات التي تنظمها «أدنيك» خاصة على صعيد القطاعات الاقتصادية وتحديداً النقل الجوي والفنادق والمطاعم وخدمات الضيافة بما يشكل رافداً ومحركاً اقتصادياً لهذه القطاعات ويسهم في حركة تطورها ونموها.

من جانبه قال حارب المهيري: «تتيح لنا هذه الاتفاقية فرصة تقديم تجربة طيران مميزة وأرقى مستويات الضيافة العربية الأصيلة لزوار المعارض الرئيسة التي تقام في أبوظبي.. مشيراً إلى أن صناعة المعارض محرك رئيس للنمو الاقتصادي والسياحي في إمارة أبوظبي وتمنح الزوار فرصة حقيقية للتعرف على التنوع الثقافي والبيئي الذي تزخر به الإمارة.

وأضاف: سنعمل من خلال هذه الاتفاقية على مضاعفة جهودنا المشتركة لدعم مسيرة التنمية المستدامة وتحقيق الرؤية المستقبلية لدولة الإمارات.