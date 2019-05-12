«مجموعة اللولو» تطلق حملة «المشاركة تعني الاهتمام» دعماً لـ «دبي العطاء»

المصدر: دبي - البيان

أطلقت مجموعة اللولو، حملتها السنوية تحت شعار «المشاركة تعني الاهتمام»، بمشاركة العلامات التجارية في متاجر مجموعة اللولو بمساعدة Integral Shopper التي تقوم بتقديم تبرع بقيمة 1 درهم إلى «دبي العطاء» بكل قسيمة خصم يتم استبدالها من قبل العملاء. ويمكن للعملاء خلال فترة رمضان الاستفادة من كوبونات الخصم النقدي الفورية، مع المبادرة التي ترعاها متاجر مجموعة اللولو في الإمارات.

وقام سليم أم ايه مدير مجموعة اللولو العالمية بتوقيع مذكرة التفاهم الخاصة بإجراء الحملة في جميع منافذ هايبرماركت اللولو في الإمارات وعبد الله أحمد الشحي - مدير العمليات في دبي العطاء و سيسيل لاموري - مديرة المبيعات والتسويق، Integral Shopper في حفل التوقيع الذي أقيم في المكتب الإقليمي لمجموعة اللولو بدبي.

وقال عبد الله الشحي، مدير العمليات دبي العطاء: «إنه لمن دواعي سروري البالغ أن أكون مرتبطاً باللولو من خلال هذه الحملة التي تجلب للمجتمع الإماراتي طريقة بسيطة ومبتكرة لرد الجميل. وإن لكل طفل الحق في التعليم ومستقبل واعد. معاً في رمضان الحالي».

دائماً، قد شاركت العلامات التجارية المفضلة مثل كيتكات ونستلة سيريل وماجي وبورينا وبرت وبرسل وبالات ورافيلو وجود داي وكيندر بونو وبنانزاني ويوبلايت وراينبو مع حملة «المشاركة تعني الاهتمام» بعروض جذابة لدعم الحملة.

وقال مدير مجموعة اللولو العالمية سليم أم ايه: منذ سبع سنوات متتالية تقوم مجموعة اللولو بإدارة حملة «المشاركة تعني الاهتمام»، وإن هذه الحملة يمكن من خلالها للعملاء الاستفادة من الخصم على مختلف المنتجات وفي الوقت نفسه الحصول على دور لدعم دبي العطاء في هدفهم النبيل المتمثل في مساعدة الأطفال المحتاجين.

وقالت سيسيل لاماوري: يساهم برنامجنا «كلما توفر أنت أكثر، نتبرع أكثر» في تحسين المتسوقين للدخل المتاح وفي رفاهية المحتاجين من خلال سعي جماعي.