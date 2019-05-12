«ماركت ميرور»: 4.2 % نمو البناء والتشييد في الإمارات

المصدر: دبي-وائل الخطيب

انتعشت صناعة البناء والتشييد في الإمارات عام 2018، مسجلة نمواً بنسبة 4.2 ٪ بالقيمة الحقيقية، طبقاً لتقرير نشره موقع «ماركت ميرور» متوقعاً أن يستمر الانتعاش في البناء والتشييد خلال الفترة المتوقعة (2019-2023)، ويعود ذلك إلى انخفاض عجز الميزانية، وتحسين ثقة المستثمرين، الأمر الذي سيدعم الاستثمارات الجديدة في مشاريع الإسكان والطاقة والمرافق والبنية التحتية والبناء التجاري.ورجح التقرير أن تؤدي زيادة إنتاج النفط الخام، والجهود الحكومية الرامية إلى تنويع الاقتصاد، إلى دفع الاستثمار في صناعة البناء في الإمارات خلال الفترة المقبلة.

وقال التقرير إن الاستثمار في مشاريع النقل والطاقة وتطوير البنية التحتية الاجتماعية، في إطار برامج مختلفة، مثل الخطة الاستراتيجية لوزارة التعليم ، واستراتيجية الطاقة 2050، ودبي للسياحة سيدعم استراتيجية توسع الصناعة.

ومن المتوقع أن ترتفع قيمة إنتاج الصناعة بالقيمة الحقيقية بمعدل نمو سنوي مركب، قدره 4.64 ٪ خلال الفترة المتوقعة، ارتفاعاً من 1.08 ٪ خلال فترة المراجعة (2014-2018).

وأضاف التقرير أن نمو سوق الإنشاءات الصناعية، سيكون مدفوعاً بهدف الحكومة تقليل اعتماد البلاد على النفط، حيث أطلقت الحكومة استراتيجية التنمية الصناعية 2030، بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية الصناعية للبلاد، كما دشنت مجمع اللدائن البلاستيكية.