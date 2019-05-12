52.5 ملياراً رهونات عقارات دبي في 4 أشهر

المصدر: دبي - مشرق علي حيدر

تجاوزت القيمة الإجمالية لسوق الرهون العقارية في دبي 52.5 مليار درهم ما بين شهر يناير وحتى أبريل الماضي طبقاً لتحليل «البيان الاقتصادي» في بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي.

واستحوذت الأراضي على اختلاف أنواع استخداماتها على حصة الأسد، إذ بلغت القيمة الإجمالية لصفقات الرهن التي شهدتها خلال تلك الفترة أكثر من 48.6 مليار درهم، فيما بلغت القيمة الإجمالية لصفقات رهون الشقق السكنية والتجارية أكثر من 2.8 مليار درهم، وبلغت حصة رهونات الفلل السكنية خلال الفترة ذاتها 1.1 مليار درهم.

وكانت منطقة «سيح الدحل» شهدت في أبريل الماضي صفقات رهن أراضٍ سكنية تجاوزت 13.5 مليار درهم. وتكتسب المنطقة أهمية كبيرة كونها حاضنة لمجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مولد للطاقة الشمسية على مستوى العالم في موقع واحد.