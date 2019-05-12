«مالية عجمان» تستعرض مشروع الموازنة العامة للإمارة 2020

المصدر: عجمان - البيان

عقدت دائرة المالية في عجمان ورشة عمل بشأن إعداد مشروع الموازنة العامة لحكومة عجمان للسنة المالية 2020 ضمن الخطة المالية العامة لحكومة عجمان للسنوات 2019-2020-2021 بحضور ممثلين عن مختلف الجهات الحكومية بالإمارة، وتأتي الورشة في إطار تعزيز دور الدائرة المحوري في إدارة الموارد المالية الحكومية بكفاءة وفعالية ووفق التوجهات الاستراتيجية للحكومة ورؤية عجمان 2021 لتحقيق أعلى مستويات الأداء المالي المتميز.

وهدفت الورشة إلى تمكين الدوائر الحكومية لإعداد مشروع موازنة 2020 وفق الإجراءات المعتمدة وتعريفهم بمجموعة من الموضوعات الرئيسية المرتبطة بها بشكل مباشر، حيث شملت الموضوعات القواعد العامة في إعداد الموازنة العامة والمتطلبات ذات الصلة بهذا الشأن والمنهجية والأسس المعتمدة، حيث تم شرح تعميم إعداد مشروع الموازنة رقم 2 لسنة 2019 وآلية استخدام نموذج دراسة الحالة لكل المبادرات وكيفية استخدام نظام التخطيط والتحليل المالي الذكي لإعداد مشروع موازنة 2020.

وأكد عبدالله الجناحي مدير إدارة الموازنات الحكومية بالدائرة أن عقد الورشة يأتي في إطار التزام الدائرة بأداء دورها بكل كفاءة واقتدار وضمان تطبيق أفضل الممارسات المعتمدة في إعداد وبناء الموازنات الحكومية.

وأضاف أن الدائرة تحرص باستمرار على تقديم النصح والإرشاد لتطوير الإجراءات المتبعة في إعداد مشروع الموازنة وتعزيز إمكانات وقدرات الموظفين المختصين في هذا المجال على مستوى حكومة عجمان مؤكداً أن اللقاءات التي تنظمها الدائرة على تعكس حجم التطوير المستمر الذي تدخله الدائرة بشكل دوري على أنظمة العمل المالي .