دبي تستضيف معرض المعدات «هاردوير آند تولز» 10 يونيو

المصدر: دبي -البيان

تنطلق في دبي الدورة الـ 20 من معرض المعدات والأدوات والآلات «هاردوير آند تولز الشرق الأوسط 2019» الذي تنظمه ميسي فرانكفورت في يونيو 2019 في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، حيث يؤكد منظمو المعرض في ميسي فرانكفورت الشرق الأوسط أن الحدث سيتضمن ملامح جديدة لصالح الآلاف من مقاولي البناء، شركات التجهيز، صانعي الصلب، التجار، المستوردين والموزعين في المنطقة.

وقال ديشان إسحاق، مدير معرض هاردوير آند تولز الشرق الأوسط: «يدرك محترفو الصناعة المسؤولون عن توريد المعدات أو تصميم، إنشاء، بناء أو تحديد مشاريع التطوير التجارية أو السكنية أهمية مواكبة المنتجات والخدمات والتكنولوجيا الجديدة في هذا المجال».وتعد مسابقة اللحام إلى جانب مؤتمر حول الطباعة ثلاثية الأبعاد والتصنيع المضاف من بين الفعاليات الجديدة المقرر لمعرض الشرق الأوسط.

ويقدم مؤتمر الشرق الأوسط للتصنيع الذي يقام على مدى يومين، فعاليات جديدة هذا العام، حيث يقدم فيه أبرز الأسماء الدولية في الطباعة ثلاثية الأبعاد لقطاعات البناء، التصنيع، النفط والغاز، بناء السفن وصناعات السيارات رؤيتهم لمستقبل هذه التكنولوجيا سريعة النمو.