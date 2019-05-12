الجمعية الدولية للإعلان تمنح الجامعة الكندية- دبي شهادة الاعتماد تسويق

المصدر: دبي- البيان

أصبحت الجامعة الكندية- دبي واحدة من بين 43 مؤسسة تعليمية دولية تحصل على شهادة الاعتماد من الجمعية الدولية للإعلان (IAA)- وهي الجمعية العالمية الوحيدة، التي تمثل جميع مجالات قطاع التسويق والاتصالات.

وقد مُنح هذا الاعتماد للجامعة على بكالوريوس الآداب في تخصص الاتصالات والإعلان في كلية الاتصالات والآداب والعلوم بالجامعة. وبذلك سيحصل خريجو البرنامج على شهادة اعتماد من الجمعية الدولية للإعلان في التسوق والاتصالات.

وقد حصلت الجامعة على هذا الاعتماد بعد تقييم للبرنامج ومقارنته بإجراءات مجلس التعليم التابعة للجمعية الدولية للإعلان، وذلك لضمان الالتزام بالجودة المُعترف بها دولياً في المناهج وطرق التدريس. يعود تاريخ برنامج الاعتماد للجمعية الدولية للإعلان إلى نحو عشرين عاماً تم فيها اعتماد دورات تلبي متطلبات الطلاب والمتخصصين الشباب المستقبليين في قطاع الاتصالات.

وقال الدكتور ديفيد سانتاندرو كالونج، مدير التطوير وعميد كلية الاتصالات والآداب والعلوم بالجامعة الكندية دبي، «إن حصول تخصص الإعلان على اعتماد الجمعية الدولية للإعلان إنجاز مذهل، وإنه لمصدر فخر كبير لنا أن ننضم لقائمة الحاصلين على اعتماد الجمعية الدولية للإعلان».