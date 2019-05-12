هيئة تنظيم الاتصالات تعزز جهودها في التوعية بأمن المعلومات

المصدر: دبي - البيان

أقامت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات ممثلة بفريق الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي aeCERT ورشة في أمن المعلومات بهدف نشر الوعي حول أساليب الاختراق الإلكتروني باستخدام حيلة «اختطاف نظام أسماء النطاقات DNS Hijacking وذلك في مقر الهيئة بحضور 31 مشاركاً يمثلون عدداً من الجهات الحكومية والخاصة من الدولة والمملكة العربية السعودية.

وهدفت الورشة إلى رفع مستوى جهوزية فرق عمل وخبراء أمن المعلومات في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، وزيادة خبرة المشاركين من خلال تزويدهم بتدريب تقني في مجالات الأمن الإلكتروني بشكل عام وموضوع الورشة بشكل خاص.

وقال محمد الزرعوني المدير التنفيذي لإدارة السياسات والبرامج في الهيئة:تأتي هذه الورشة في سياق حرص الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات على تأمين فضاء إلكتروني آمن وسليم، وذلك من خلال إعداد كوادر بشرية قادرة على التعامل مع المخاطر المحدقة بالإنترنت وضمان سلامتها، والوقوف في وجه الاختراقات الأمنية وإفشال محاولات القرصنة للتعدي على خصوصيات الغير في هذا الفضاء المفتوح الذي يمثل عصب الحياة المعاصرة.