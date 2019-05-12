«سيدات أعمال أبوظبي» ومجلس العمل الفرنسي ينظمان لقاء خاصاً حول التمويل الاقتصادي

المصدر: أبوظبي - البيان

نظم مجلس سيدات أعمال أبوظبي بالتعاون مع لجنة تمكين المرأة في مجلس العمل الفرنسي، جلسة تفاعلية حول تبسيط فهم الأمور المالية، وذلك في مقر غرفة أبوظبي، بحضور إيستيل بانيون بووي حرم سفير فرنسا لدى الدولة، والدكتورة فاطمة الشامسي نائب المدير التنفيذي للشؤون الإدارية في جامعة السوربون - أبوظبي، إضافة إلى عدد كبير من سيدات ورائدات الأعمال من الجانبين الإماراتي والفرنسي.

وتناولت الجلسة الحديث حول مفاهيم التمويل الاقتصادي بشكل عام، وكيفية دعمه لبرامج ومشاريع سيدات الأعمال، وذلك من أجل تعزيز دور المرأة وتمكينها من التفكير في تأسيس مشاريع تجارية واستثمارية، كما تناولت الجلسة الحديث حول التمويل الإسلامي.

وأكد الحضور أن المرأة ركن أساسي في الخطط التنموية لجميع المجتمعات المتطورة، معربين عن استفادتهم من الجلسة الخاصة بالخطط والمفاهيم الواجب اتباعها في مجال التمويل والتعامل المصرفي، كما أشادت الحاضرات من لجنة مجلس العمل الفرنسي بالمرتبة المــــتقدمة التي تحظى بها المرأة الإماراتيـــة والمــرأة العاملة في دولة الإمارات، مؤكدات قدرة المرأة الإماراتية على تحقيق المزيد من الإنجازات في مجتمع الأعمال.