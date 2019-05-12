فرص وفيرة لتحقيق النجاح وصنع الثروات في دبي

المصدر: دبي- سيد صالح

وصف موقع «ريالتي تايمز» الأمريكي، دبي بأنها باتت عنواناً للفخامة التي لا تنتهي، فضلاً عن كونها تزخر بفرص وفيرة لتحقيق النجاح المهني وصنع الثروات، وذلك وفقاً لتقرير نشره تحت عنوان «أشياء يجب أن تتذكرها قبل استئجار عقار في دبي»، وتضمن نصائح عملية لمن يرغب بالمجيء إلى دبي لأول مرة للعمل، ويرغب باستئجار عقار فيها.

وذكر التقرير أن دبي تشهد حالة من النشاط العقاري المحموم، والذي عزز من قدرتها على استقطاب كل من السائحين والوافدين الباحثتين عن النجاح وتحقيق الذات، مضيفاً أن هذا الوضع جعل من دبي بؤرة عالمية ساخنة للنشاط العقاري، ومن أكثر مدن العالم التي يحقق فيها هذا النشاط أرباحاً وفيرة.

وأكد التقرير أن سوق العقارات في دبي تتغير بشكل متسارع، سواء في ما يتعلق بتحرك الأسعار، أو القواعد القانونية المتعلقة بتأجير العقارات.

وأوصى التقرير الراغبين بالقدوم إلى دبي للعمل بمتابعة حركة الإنشاءات وسوق العقارات في دبي بشكل مستمر للوقوف على آخر المستجدات في حركة العمران بهذه المدينة، التي وصفها أيضاً بالساحرة والمجيدة.