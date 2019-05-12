78 % من نساء الإمارات يمتلكن حسابات مصرفية

المصدر: أبوظبى- عبد الحي محمد

تصدرت الإمارات الترتيب الأول عربياً في نسبة الإناث فوق عمر 15 عاماً اللاتي يمتلكن حسابات مصرفية بنحو 78% تلتها البحرين 74% والكويت 72% والسعودية 58%.وكشفت دراسة حديثة لصندوق النقد العربي عن الشمول المالي في الدول العربية، أن الإمارات أسرع الدول العربية في زيادة الحسابات المصرفية للإناث خلال السنوات من 2011 إلى 2017 حيث ارتفعت النسبة من 48% في عام 2011 إلى 78% عام 2017، بينما كانت الكويت في المقدمة عام 2011 بنسبة 80% إلا أنه خلال السنوات السبع تفوقت الإمارات عن الكويت وبقية الدول العربية.

وأشارت الدراسة إلى أن الإمارات تقدمت كثيراً خلال السنوات من 2014 إلى 2017 في عدد المواطنين الذين تزيد أعمارهم عن 15 عاماً ويمتلكون حساباً في مؤسسة مالية رسمية حيث زادت النسبة عن 90% لتحتل الترتيب الأول عربياً تليها البحرين والكويت والسعودية.

ولفتت الدراسة إلى أن الإمارات احتلت الترتيب الأول عربياً أيضاً في نسب المقترضين من المؤسسات المالية الرسمية أو الذين قاموا باستخدام البطاقات الائتمانية ممن تزيد أعمارهم عن 15 عاماً خلال عامي 2014 و2017 حيث وصلت لديها النسبة إلى 45% بنهاية عام 2017 مقابل نحو 38% عام 2014، تلتها البحرين بنحو 35% ثم الكويت 28% ثم لبنان 23% بينما تصل النسبة لدول العالم 22% بنهاية 2017.

ووفقاً للدراسة يبلغ عدد سكان العالم العربي 413 مليون نسمة، منهم 63% على الأقل لايتعاملون مع القطاع المالي الرسمي وأن 79% من الشباب البالغين في الدول العربية غير مندمجين في المنظومة المصرفية حيث لايمتلكون حسابات مصرفية، وتصل نسبة الفجوة النوعية بين الذكور والإناث في الوصول إلى الخدمات المالية في الدول العربية إلى 23%.