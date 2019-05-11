«فايننشال تايمز»: دبي من أفضل وجهات العالم لاستقطاب المتقاعدين الأثرياء

المصدر: دبي ـ البيان

اختارت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية الشهيرة دبي كواحدة من أفضل الوجهات على مستوى العالم لاستقطاب المتقاعدين الأثرياء الراغبين في الاستقرار واستثمار مدخراتهم بعد التقاعد.

ونشرت الصحيفة تقريراً أمس عن المحفزات التي تتيحها مختلف دول ومدن العالم للأشخاص الأثرياء المحالين إلى التقاعد لاستقطابهم للعيش فيها. وذكرت أن دبي، ومعها البرتغال، وجزيرتا «صقلية» و«سردينيا» الإيطاليتان، تتيح أفضل المميزات في هذا الشأن، حيث تمنح المتقاعدين تأشيرات إقامة لفترات طويلة لا تقل عن 5 سنوات، فضلاً عن إغراءات وعوامل جاذبة أخرى، منها انخفاض قيمة الضرائب على الدخل وسهولة امتلاك الأجانب للعقارات.