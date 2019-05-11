«برواز دبي» يدخل «غينيس»

المصدر: دبي ــ سيد صالح

أضافت دبي أمس إلى سجلها الزاخر رقماً قياسياً عالمياً جديداً، وذلك بحصول «برواز دبي » على شهادة رسمية من موسوعة «غينيس للأرقام القياسية العالمية »، كأكبر مبنى في العالم على هيئة برواز.



ونشر «برواز دبي » أمس عبر حسابيه على «إنستغرام » و «تويتر» مقطع فيديو لمسؤول موسوعة «غينيس للأرقام القياسية العالمية»، وهو في موقع «برواز دبي » أثناء تسليمه شهادة اللقب إلى المهندس داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي.



وقال مسؤول «غينيس»: أنا هنا اليوم في برواز دبي كي أسلم شهادة اللقب الصادرة إليه من موسوعة غينيس للأرقام القياسية العالمية، كأكبر مبنى في العالم على هيئة برواز، وهو رقم قياسي جديد من أرقام غينيس».



وبدوره، قال المهندس داوود الهاجري: «استلمنا اليوم شهادة اللقب كأكبر مبنى في العالم على هيئة برواز، الصادرة من موسوعة غينيس للأرقام القياسية العالمية إلى برواز دبي. ولا يعد هذا الإنجاز غريباً بالنسبة لدبي، فنحن برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في المقدمة، وفي المركز الأول دوماً».