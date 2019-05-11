27 مليار دولار سوق التجارة الإلكترونية في الإمارات 2022

المصدر: دبي - وائل الخطيب

أظهر تقرير «أدمتاد» الأخير أن متوسط انتشار التسوّق عبر الإنترنت في العالم من المتوقع أن يصل إلى أكثر من 63% بنهاية عام 2019 وأن أكثر من 1.9 مليار شخص حالياً يعتمدون المنصات عبر الإنترنت لأغراض التسوق.

موضحاً أن جيل الألفية يحتكر غالبية مستخدمي الإنترنت في معظم الدول العربية، ويتمتعون بقوة شرائية أعلى بكثير مقارنة بأقرانهم من البلدان الأخرى فيما قدر سوق التجارة الإلكترونية في الإمارات بنحو 27.1 مليار دولار بحلول 2022. ووفقًا لـ «جلوبال ميديا انسايت» شركة خدمة التسويق عبر الإنترنت في دبي كان أكثر من 64% من مستخدمي الإنترنت لأغراض التسوق من سكان الإمارات دون 31 عاماً.

واعتباراً من 2019 تُعد الإمارات واحدة من أكبر اللاعبين في سوق التجارة الإلكترونية العربية.

وكشف التقرير السنوي لـ «أدمتاد» الشبكة العالمية من البرامج التي تربط بين الآلاف من العلامات التجارية الأكثر شهرة ومئات الآلاف من الناشرين في العالم أن 83% من مستخدمي الإنترنت في الإمارات البالغ عددهم 8.2 ملايين مستخدم يقومون بالشراء عبر الإنترنت. ومع صعود منصات البيع بالتجزئة الرقمية مثل أمازون ونشمي ونون وأوناس والعديد من الأسواق الأخرى، سيواصل سوق التجارة الإلكترونية في الإمارات نموه الملحوظ في الفترة المقبلة.

يحدد التقرير الذي نشرته «أريبيان ماركترز» أيضاً القوة الشرائية المرتفعة للسلع الفاخرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وخاصة في الإمارات وهي أكبر بكثير من أي دولة في العالم.

وتحتل الدول العربية حالياً المرتبة التاسعة من حيث الطلب على السلع الفاخرة، لكن تحليل «أدمتاد» يظهر ارتفاعًا ثابتاً في مكانة الإمارات في القائمة في حين أن فرص النمو في العديد من الأسواق تميل إلى الانخفاض في فترات زمنية محددة، فقد أصبح من الضروري الاعتراف بالمناخ الحالي في الإمارات وما يعنيه ذلك بالنسبة للمعلنين التسويقيين.