«إنترناشيونال أدفايزور»: الإمارات خيار المستثمرين

المصدر: دبي- سيد صالح

وصف موقع «إنترناشيونال ادفايزور» الإمارات بأنها الخيار المثالي للمستثمرين سواءً الإقليميين أو المحليين على السواء.

ونشر الموقع الشبكي البريطاني المتخصص في شؤون التأمين، والاستثمار والخدمات المصرفية تقريراً، أمس، عن أنشطة الاستشارات المهنية في الإمارات.

واستشهد تقرير «إنترناشيونال ادفايزور» ببيانات حديثة صادرة عن المعهد المعتمد للأوراق المالية والاستثمار «سي آي إس آي»، في بريطانيا، والتي أكدت أن عدد الأشخاص الذين خاضوا واجتازوا اختبارات المؤهلات المهنية بلغ رقماً قياسياً في دولة الإمارات خلال العام المالي الجاري 2018-2019، حيث بلغ عددهم 2443 شخصاً بارتفاع 8% بالمقارنة مع العام المالي السابق.

وأفادت الدراسة بأن هذه المؤهلات المهنية تشمل شهادات في التمويل الإسلامي أصول الخدمات المالية، مقدمة مالية في الأوراق المالية والاستثمارات شهادة دولية في إدارة الثروات والاستثمارات وغيرها.

وأضافت الدراسة، أن «سي آي إس آي» شهد خلال 2018-2019 زيادة 18% في عدد أعضائه من الإمارات منهم 562 عضواً ينتمون إلى كيانات ومؤسسات مالية، الأمر الذي يشير إلى استمرارية الإمارات في تعزيز مكانتها كمقر أكثر القوى العاملة مهارة وتأهيلاً على مستوى العالم.