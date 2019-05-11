807 آلاف من دول «التعاون» زاروا دبي خلال الربع الأول

المصدر: دبي - لؤي عبدالله

ارتفع عدد الزوار الخليجيين في دبي خلال الربع الأول 2019 نحو 807 آلاف زائر، يشكل 17% من مجمل عدد زوار الإمارة بحسب بيانات دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي.

واستحوذ السوق السعودي على 51% من مجمل عدد الزوار الخليجيين الذي زاروا دبي من يناير وحتى نهاية مارس وبلغ 412 ألف زائر.

ويأتي تدفق العائلات السعودية لزيارة دبي بدعم تطور البنية التحتية وسهولة المواصلات، حيث يزيد حجم الحركة الجوية بين الإمارات والمملكة على 600 رحلة أسبوعياً، فيما يصل إشغال الرحلات إلى أكثر من 90%، لا سيما خلال مواسم الأعياد، وهو ما يشجع الناقلات الإماراتية والسعودية على التوسع في رحلاتها بين البلدين، سواء من حيث الوجهات أو عدد الرحلات أو أنواع الطائرات المستخدمة.

وأظهرت البيانات أن عدد الزوار العمانيين ارتفع خلال الربع الأول 27% إلى 263 ألف زائر، بينما زار دبي 107 آلاف سائح كويتي.

وقال خبراء في القطاع السياحي إن دبي تعتبر الوجهة المفضلة للعطلات للعائلات الخليجية والمقيمة في الخليج بسبب موقعها الذي يعد واحداً من أهم عوامل الجذب، حيث إنها تمتلك أفخم المنتجعات السياحية وأكثرها تنوعاً في المنطقة وقدرة على استقطاب كافة المستويات، كما أنها شكلت خياراً رئيساً للسياح العرب بشكل عام خصوصاً الخليجيين بسبب الميزات التي تقدمها الإمارة كوجهة للسياحة العائلية والتسوق، فضلاً عن الفعاليات والمهرجانات الضخمة التي تنظمها على مدى العام.

وأوضحوا أن مميزات السائح السعودي لا تقتصر عند ارتفاع حجم إنفاقه وحسب، بل إنها تمتد لتشمل الأعداد الكبيرة التي ترافقه دائماً من الأهل والأصدقاء بخلاف الجنسيات الأخرى، وهو ما ينعكس على قطاع الضيافة والترفيه والسفر بشكل عام وقطاع مبيعات التجزئة بشكل خاص.