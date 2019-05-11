الاتحاد للطيران مهتمة بالاستثمار في «جت إيرويز»

المصدر: أبوظبي - رويترز

قال متحدث باسم الاتحاد للطيران أمس إن الناقلة العاملة في الشرق الأوسط مهتمة بالاستثمار مجدداً في شركة الطيران الهندية المتعثرة جت إيروايز مقابل حصة أقلية بشروط معينة.

وقال المتحدث في بيان «الاتحاد تعيد التأكيد على أن من غير المتوقع أن تكون المستثمر المنفرد، وإنه من بين متطلبات أخرى، سيحتاج مستثمرون آخرون مناسبون لتقديم غالبية إعادة الرسملة المطلوبة لجت إيروايز». ودعا بنك الدولة الهندي، المقرض الرئيسي لجت، لتقديم عروض ملزمة لحصة في شركة الطيران المثقلة بديون لبنوك بقيمة 1.2 مليار دولار تقريباً. وقال المتحدث «جرى التقديم بشروط».