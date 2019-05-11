«ليزيكو»: الإمارات تعتمد الذكاء الاصطناعي لتحقيق تنويع الاقتصاد

المصدر: دبي- سيد صالح

ذكرت صحيفة «ليزيكو» إن الإمارات تسعى لأن تكون مركزاً عالمياً للذكاء الاصطناعي، وأن الدولة تراهن على الذكاء الاصطناعي وتعتمد عليه بقوة كأداة محورية في خطط تنوعها الاقتصادي. وأوضح التقرير، أن الذكاء الاصطناعي بات هو المحور الجديد للتنوع الاقتصادي في الإمارات بعد السياحة والخدمات.

مشيراً إلى أن الدولة تعوّل كثيراً على هذه التقنية الوليدة كوسيلة أساسية لبناء نمط جديد عصري من الاقتصاد القائم على العلم والمعرفة، بُغية الاستعداد لليوم الذي ينضب فيه النفط من البلاد. وأضاف، أن استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي تهدف لأن تكون الإمارات واحدة من المراكز الرائدة على مستوى العالم في تطبيقات تقنية الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2031.