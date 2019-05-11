اختيار «موانئ بي آند أو» لتشغيل ميناء «نوفي ساد» في صربيا

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة «موانئ بي آند أو» عن عقد شراكة بين القطاعين العام والخاص لتشغيل ميناء «نوفي ساد» في صربيا. تشكل هذه الشراكة جزءاً من خطة استثمار طويلة الأمد لتحديث المعدات والخدمات في الميناء ودعم استراتيجية الحكومة الصربية في إنشاء محطة متعددة الوسائط ومركز للخدمات اللوجستية يتمتع بشبكات من السكك الحديدية والطرق والممرات المائية الداخلية تربطه بباقي أنحاء أوروبا.

تمنح هذه الاتفاقية شركة «موانئ بي آند أو» حق امتياز حصري لتشغيل ميناء «نوفي ساد» لمدة أولية تبلغ 25 عاماً قابلة للتجديد لمدة 25 عاماً أخرى عند انقضاء الفترة.

جرى التوقيع على اتفاق بيع وشراء لحيازة حقوق الملكية على رأس مال وأصول مشغل ميناء نوفي ساد، من طرف دراغان ستيفانوفيتش، كاتب الدولة الصربي لدى وزارة الاقتصاد، ورادو أنطولوفيتش، الرئيس التنفيذي لشركة «موانئ بي آند أو». ويأتي هذا التوقيع تفعيلاً لمذكرة التفاهم التي وقعها العام الماضي سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس إدارة موانئ دبي العالمية مع نائبة رئيس الوزراء الصربي زورانا ميهايلوفيتش.

حقوق حصرية

ويقع ميناء «نوفي ساد» في موقع تبلغ مساحته 24 هكتاراً على نهر الدانوب، ويقوم بإدارته وتشغيله آخر مشغل موانئ متبقٍ مملوك من الدولة وتديره الحكومة، تقدّر إنتاجيته بنحو مليون طن من السلع سنوياً. وستحتفظ شركة «بي آند أو بورتس» بالحقوق الحصرية لتولي جميع العمليات المائية، ومناولة الحاويات، وأنشطة شحن المعدات المخصّصة للمشاريع والأسمدة.

ويبلغ طول رصيف الميناء الحالي نحو 500 متر ويضمّ عمليات مناولة البضائع ومرافق التخزين وتخزين البضائع السائبة بالإضافة إلى شبكات ربط مع شبكة السكك الحديدية الوطنية لنقل البضائع العامة. وبموجب خطة التطوير، سيتم بناء جدار رأسي جديد بطول 189 متراً.

وإضافة قدرات تخزين جديدة، ومعدات مناولة جديدة، وتجديد الآلات الموجودة حالياً، بالإضافة إلى تركيب نظام لتشغيل المحطة، كما سيتم النظر أيضاً في إمكانية إنشاء محطات للحاويات، بالشراكة مع وزارة البناء والنقل والبنية التحتية الصربية.

صلة وصل

وقال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس إدارة شركة «موانئ بي آند أو» رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: يشكل ميناء نوفي ساد صلة وصل مع ميناء «كونستانتسا» في رومانيا الذي تملكه وتشغله موانئ دبي العالمية، ومع ميناء جبل علي بدبي الذي يتولى مناولة الشحنات السائبة.

ويتمتع ميناء نوفي ساد أيضاً بالقدرة على الربط مع عملياتنا في مواقع أخرى، مما يساهم بإضفاء المزيد من القيمة لعملائنا وشركائنا من خلال توصيل بضائعهم إلى الأسواق المحلية والإقليمية والدولية. من الممكن أيضاً أن يتمكن الميناء من مناولة السلع السائبة في قطاعي الصلب والبناء.

وأضاف: تشكّل الاتفاقية مثالاً آخر على استراتيجيتنا الهادفة إلى توفير مزيد من الخدمات عبر سلسلة التوريد العالمية.

أفضل نتائج

قال سلطان بن سليم إننا سنعمل على تحقيق أفضل النتائج في أداء الميناء انطلاقاً من حرصنا في دبي والإمارات عموماً على دعم الدول الراغبة بالاستفادة من خبرتنا في تطوير وإدارة الموانئ لتعزيز الترابط بين الأسواق الدولية وعلى المستوى الإقليمي في مختلف المناطق بمواكبة تقدم الإمارة لتطوير خط دبي للحرير.