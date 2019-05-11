146 مليار درهم سوق خدمات المركبات إقليمياً 2024

المصدر: دبي - البيان

توقع تقرير لشركة «تكساي» للأبحاث حول خدمات المركبات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، أن يرتفع الطلب على قطع غيار ومكونات السيارات في الشرق الأوسط ليصل إلى 39.59 مليار دولار (146 مليار درهم) بحلول عام 2024، مقابل 28.14 مليار دولار في 2018. صدر التقرير في ضوء استضافة دبي يوم 10 يونيو المقبل معرض «أوتوميكانيكا 2019»، وهو أكبر تجمع دولي لصناعة خدمات المركبات.

وذكر التقرير أن الطلب الأفريقي على قطع غيار السيارات ومكوناتها سوف يرتفع إلى 47.73 مليار دولار بحلول 2024 مقابل 33.17 مليار دولار في عام 2018. وهذا يؤكد فرص الأعمال الهائلة لهذه المناطق والأسواق الرئيسية التي يستهدفها معرض أوتوميكانيكا دبي.

وقال محمود غازي بليكوزن، مدير معرض أوتوميكانيكا دبي: «تعد منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا من أكثر الأسواق إثارة في قطاع خدمات المركبات في العالم، كما يعدّ أوتوميكانيكا دبي، بانتشاره الإقليمي الواسع، منصة مثالية للقاء اللاعبين والشارين الرئيسيين في هذا السوق والتفاعل معهم».

وأضاف: نظرًا لوجود معظم الشركات الرائدة في السوق في دبي هذا العام، يعد المعرض مكانًا رائعًا للشارين، محترفي الصناعة، الموزعين وممثلي الجهات الحكومية للتعرف على اتجاهات وتطورات السوق واستشراف مستقبل الصناعة.

كما توقع التقرير نمو سوق السيارات في الشرق الأوسط بمعدل سنوي مركب نسبته 5.12% من حيث الحجم بين عامي 2018 و 2024، في إشارة إلى استمرار الاتجاه التصاعدي في هذا السوق سريع التوسع.