«إيكو ـ بزينيس»: الإمارات تقود المنطقة في الطاقة الشمسية المركّزة

المصدر: دبي ـ البيان

ذكر موقع «إيكو - بزينيس» الشبكي السنغافوري أن الإمارات باتت هي الدولة الوحيدة في منطقة الخليج التي تمتلك تقنية الطاقة الشمسية المُرَكّزَة.

وأفاد التقرير بأن الإمارات بدأت امتلاك وتطبيق تقنية الطاقة الشمسية المُرَكّزَة فعلياً منذ العام 2013، حينما تم تشغيل المرحلة الأولى من «مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية»، والذي يعد أكبر مشروع للطاقة الشمسية على مستوى العالم في موقع واحد.

وأضاف تقرير «إيكو - بزينيس» إن المرحلة الأولى من المجمع تمخضت عن توليد الكهرباء بقدرة 261 غيغاوات في الساعة، لتكون الإمارات بذلك أيضاً هي الدولة الخليجية الوحيدة التي تولد الكهرباء من الطاقة الشمسية.

وأضاف التقرير أن الإمارات ما زالت تسعى لتحقيق هدف طموح يتمثل في الاعتماد على الطاقة المتجددة في تدبير 30% على الأقل من الطاقة التي تستهلكها بحلول عام 2030.