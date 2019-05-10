9.6 مليارات تسهيلات للمؤسسات الخدمية في 3 أشهر

المصدر: أبوظبي - وام

بلغت قيمة التسهيلات المالية، التي قدمها الجهاز المصرفي لقطاع الخدمات والمؤسسات غير الربحية 9.6 مليارات درهم خلال الربع الأول.

وتشكل التسهيلات التي حصلت عليها المؤسسات الخدمية وغير الربحية في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري نحو 91% من إجمالي التسهيلات الممنوحة لها من قبل الجهاز المصرفي طيلة 2018 والبالغة 10.5 مليارات درهم. وبلغت حصة المؤسسات الخدمية وغير الربحية نحو 10% من إجمالي التمويلات، التي قدمها الجهاز المصرفي لمختلف الأنشطة الاقتصادية في الدولة.

والتي وصلت إلى 1.529 تريليون درهم مع نهاية مارس 2019.وتظهر إحصاءات المصرف المركزي أن استمرار الدعم للقطاع أسهم في رفع إجمالي الرصيد التراكمي للتسهيلات المقدمة للمؤسسات الخدمية، وغير الربحية إلى مستوى 158.5 مليار درهم مع نهاية مارس وكان إجمالي رصيد التسهيلات المالية لقطاع المؤسسات الخدمية، وغير الربحية أغلق عند 148.8 مليار درهم خلال عام 2018 مقارنة مع 138.3 ملياراً في 2017.