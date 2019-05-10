«موانئ دبي» تستحوذ على مرفأ كندي بمليار درهم

المصدر: دبي- رويترز

أعلنت موانئ دبي العالمية، أحد أكبر مشغلي الموانئ في العالم أمس أنها اتفقت على شراء مرفأ فريزر ساري دوكس الكندي من صندوق تابع لمجموعة ماكواري.

وقالت: إن قيمة الصفقة تقل 2.5% عن صافي قيمة أصول موانئ دبي في 31 ديسمبر 2018، وهو ما يقل عن 300 مليون دولار وفقاً لحسابات «رويترز».

وسيجري الاستحواذ على المرفأ عبر شركة استثمار كندية تابعة لموانئ دبي يملك صندوق ودائع واستثمارات كيبيك 45% بها.

وقالت موانئ دبي العالمية: إن من المتوقع إغلاق الاتفاق في النصف الأول من العام الحالي. ويجري الاستحواذ على المرفأ من ماكواري انفراستراكتشر بارتنرز وهو صندوق يديره قسم البنية التحتية والأصول العقارية في ماكواري.

وتشغل موانئ دبي مرفأ حاويات في وسط فانكوفر وآخر في برنس روبرت.

وقالت موانئ دبي: إن فريزر ساري دوكس يقع في فانكوفر الكبرى وهو أحد المرافئ الرئيسية في المدينة لاستيراد الصلب.

وقال سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس إدارة موانئ دبي: «نلحظ طلباً متزايداً من عملائنا على المنشآت متعددة الأغراض في المنطقة. ونعتقد أن فريزر ساري دوكس يملك البنية التحتية القوية والموقع المناسب لتلبية هذا الطلب».

ويضم المرفأ مرسى بطول 1200 متر وفناء على مساحة نحو 189 فداناً وفي 2018 ناول أكثر من مليون طن من الحبوب و250 ألف حاوية مكافئة قياس 20 قدماً.

وكانت موانئ دبي العالمية قد أعلنت استحواذها على الشركة القابضة لـ«بي أند أو فيريز»، و«بي أند أو فيري ماسترز»، ويعرفان معاً باسم «بي أند أو فيريز» بمبلغ 421 مليون دولار، في شهر فبراير الماضي.